O Instituto de Segurança Social registou, entre fevereiro e julho, mais cerca de 12.500 beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI), noticiou o Público. Cerca de um terço são menores de 18 anos.

O número de beneficiários do apoio passou de 199.160, em fevereiro, para 211.659, em julho, depois de ter estado em queda nos últimos dois anos — em abril de 2018 havia 222 mil beneficiários.

O apoio pode ser pedido por quem tem residência em Portugal e está em situação de pobreza extrema, mas durante a pandemia algumas regras foram tornadas mais flexíveis, o que pode ter contribuído para o aumento do número de pedidos.

O distrito do Porto é aquele que reúne mais beneficiários (57.352), seguido de Lisboa (40.544) e Setúbal (21.048). As crianças (até aos 18 anos) são a faixa etária com o maior percentagem de beneficiários (32,4%), seguido das pessoas com mais de 50 anos (28,4%).