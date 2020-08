Um sismo de magnitude 6,9 na escala de Richter foi registado, esta sexta-feira de madrugada (5h09, em Lisboa), ao largo da Indonésia, no mar de Banda, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O foco do sismo (hipocentro) está a uma profundidade de 627 quilómetros, no mar de Banda, a sul da ilha de Celebes, no arquipélago da Indonésia.

A cidade mais próxima do epicentro (o ponto à superfície diretamente acima do hipocentro) é Katabu, a 220 quilómetros na direção sul-sudeste. Dili, em Timor-Leste, está localizado a 31 quilómetros.

Até ao momento não houve registo de danos nem de populações afetadas e também não foi emitido nenhum alerta de tsunami.

Foi registada uma réplica na mesma região, cerca de meia hora depois, com magnitude 4,8, a 636 quilómetros de profundidade, referiu o site Earth Quake Tracker.

O arquipélago da Indonésia está localizado sobre uma zona onde as placas tectónicas da Índia e Austrália convergem (colidem uma com a outra) e descem sob a placa Sunda (subducção) a um ritmo aproximado de cinco a sete centímetros por ano, explica o site do USGS. O encontro das placas mantém dois vulcões ativos: Sunda e Banda.