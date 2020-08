A cantora Taylor Swift decidiu ajudar uma emigrante portuguesa que decidiu ir viver para Londres para realizar o seu sonho de estudar matemática na Universidade de Warwick.

Vitória Mário tem 18 anos que decidiu rumar para Londres em busca dos seus sonhos: ser matemática graduada na Universidade de Warwick. No entanto temia não conseguir pagar os seus estudos, caso não recebesse ajudas ou uma bolsa do estado inglês.

Através da plataforma Go Fund Me, a jovem decidiu criar uma angariação de fundos para conseguir recolher no total de 40 mil libras, que seria o montante total de que precisaria para estudar durante quatro anos na univesidade londrina.

Foi então que o inesperado aconteceu: a cantora Taylor Swift decidiu ajudar com a doação do valor que faltava para cumprir o sonho da jovem portuguesa.

“Vitoria, deparei-me com a tua história online e estou tão inspirada pela tua vontade e dedicação em transformar os sonhos em realidade. Quero oferecer-te a quantia que falta. Boa sorte com tudo o que fazes! Com amor, Taylor”, escreveu a cantora, juntamente com a mensagem que confirma a doação de 23.373 libras, um valor superior a 25 mil euros.

A jovem reagiu nas redes sociais, dizendo que não sabia o que estava a sentir e a agradecer à cantora pela ajuda que deu na concretização deste sonho.

Of course I have to thank @taylorswift13 for donating more than £23k towards my campaign♥️♥️ I wouldn't have reached my target so quickly if it wasn't for you❣️❣️ May God bless you abundantly — Vitoria (@vitoriamariox) August 20, 2020

Na plataforma de angariação de fundos, a jovem conta que emigrou para Tottenham há quatro anos, para viver com o tio deixando a mãe em Portugal. A jovem explica ainda que a mãe a convenceu a concretizar este sonho de emigrar para estudar numa das mais prestigiadas universidades do Reino Unido, uma vez que em Portugal esta considerava que poucas eram as oportunidades de “singrar” na carreira.