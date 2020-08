A fábrica de Zwickau, na Alemanha, onde é produzido o novo Volkswagen ID.3, hatchback eléctrico cujas entregas devem começar em breve na Europa, também já começou a fabricar as primeiras unidades do ID.4, cuja apresentação era suposto acontecer em finais de Agosto. Contudo, a revelação do C-SUV germânico, destinado a concorrer com o Tesla Model Y ou o BMW iX3, foi adiada para Setembro numa concessão à Skoda, pois a marca checa quer assinalar o facto de estar a celebrar o seu 125.º aniversário com uma estreia que ficará gravada na sua história, a do Enyaq iV, o mano checo do ID.4 e que é também o primeiro modelo da Skoda assente sobre a plataforma MEB do Grupo Volkswagen.

Assim, a apresentação do crossover eléctrico germânico ocorrerá sensivelmente três semanas depois da revelação do Enyaq iV, que está marcada para o próximo dia 1 de Setembro, em Praga, constituindo o ponto alto das comemorações do aniversário da Skoda.

Para aguçar a expectativa, a Volkswagen apostou em "teasers" que nada revelam de novo... 4 fotos

A 23 de Setembro será, então, a vez de os holofotes serem apontados para o ID.4 que, à semelhança da estratégia adoptada com o ID.3, também surgirá primeiramente numa edição especial de lançamento com um número de unidades limitado. As vendas, ao que parece, terão início em Novembro, tanto que mais que a produção já arrancou, na mesma linha de montagem de onde antes saíam os Golf e Golf Variant – a produção destes foi deslocada para Wolfsburg.

O novo ID.4, cuja entrega das primeiras unidades está prevista para a próxima Primavera, apresentar-se-á com um ou dois motores eléctricos, oferecendo, respectivamente, tracção traseira ou integral. Tudo indica que a edição de lançamento recorre a um motor de 150 kW (204 cv), a canalizar a potência para as rodas de trás. Haverá, contudo, versões mais performantes, com uma potência máxima na casa dos 300 cv. Quanto às baterias, a escolha far-se-á entre um pack de 58 kWh ou de 77 kWh, para um alcance de 400 e de 500 km com uma carga completa.