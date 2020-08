Uma nova onda de violência surgiu, este sábado, na Costa do Marfim, depois de o partido no poder ter oficializado a candidatura do atual Presidente, Alassane Ouattara, a um terceiro mandato neste país da África Ocidental.

“A cidade está paralisada, a estação de autocarros, a universidade e uma padaria foram incendiadas”, disse o habitante de Divo, uma região produtora de cacau a 200 km a noroeste de Abidjan, à reportagem da agência de notícias francesa, a AFP.

As manifestações têm sido frequentes na Costa do Marfim nas últimas semanas, desde que o atual Presidente anunciou a sua intenção de se recandidatar a um terceiro mandato, depois da revisão da Constituição e da morte do candidato inicialmente apoiado pelo seu partido.

Em Gagnoa, local de nascimento do ex-presidente Laurent Gbagbo, e a 250 quilómetros de Abidjan, um residente contou à AFP que os jovens ligados à oposição, que diz que a recandidatura de Ouattara é ilegal, queimaram pneus e ergueram barricadas em diferentes partes da cidade, exibindo cartazes onde se lia ‘Não queremos um terceiro mandato’.

Vários episódios de violência registaram-se também em Bonoua, no sudeste do país, desde sexta-feira, conclui a reportagem da AFP.

A oficialização da candidatura de Ouattara surge esta manhã, depois de autoridades terem anunciado a “suspensão” de manifestações públicas no país até 15 de setembro, em vésperas de uma marcha de mulheres da oposição contra um terceiro mandato do Presidente.

O conselho (de ministros) decidiu suspender as manifestações na via pública para as permitir apenas em áreas fechadas”, segundo um comunicado divulgado na quinta-feira.

“A medida tomada no âmbito do atual estado de emergência vigora até 15 de setembro (…) e evita as consequências como o balanço humano e material de manifestações anteriores e os riscos de abertura de bolsas de conflito comunitário”, adianta o comunicado.

O anúncio surgiu quase uma semana após violentas manifestações ligadas ao anúncio da controversa candidatura do Presidente, Alassane Ouattara, a um terceiro mandato, que se transformaram em violência durante três dias, deixando “seis mortos, cerca de 100 feridos, 1.500 deslocados internos, 69 pessoas presas e muitos danos materiais”, de acordo com um relatório oficial divulgado na quarta-feira.

Alassane Ouattara, 78 anos, eleito em 2010 e reeleito em 2015, tinha anunciado, pela primeira vez em março, que já não se candidataria, e iria apoiar o seu primeiro-ministro, Amadou Gon Coulibaly.

Mas, depois de Coulibaly morrer de ataque cardíaco a 8 de julho, Ouattara anunciou a 6 de agosto que iria, afinal, concorrer a um terceiro mandato.

A Constituição permite dois mandatos presidenciais, mas a oposição e o Governo discordam sobre a interpretação da reforma adotada em 2016: os apoiantes de Ouattara dizem que o número de mandatos foi reposto a zero nesse ano, enquanto os seus opositores consideram inconstitucional uma terceira candidatura.