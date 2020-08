A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O número total de casos de Covid-19 registados em Portugal subiu este sábado, 22 de agosto, para 55.452, depois de nas últimas 24 horas terem sido detetados mais 241 casos. Segundo o boletim divulgado pela Direção-Geral da Saúde, o número de óbitos subiu para 1.794: são mais 2 do que ontem.

Já o número de recuperados cresceu em 179 para um total de 40.652 pessoas. No entanto, há sete dias que existem mais novos casos do que pessoas recuperadas.

Contam-se neste momento 316 pessoas internadas com Covid-19. São menos 5 do que ontem. Em cuidados intensivos estão 42, mais 1 do que na última sexta-feira. Neste momento há 13.006 casos ativos, mais 60 do que no dia anterior.

Considerando os dados da última sexta-feira, dia em que se registaram 219 novas infeções, este sábado assistiu-se a um aumento de 22 casos. Na quinta-feira, tinham-se contabilizado 291, na altura o quarto dia consecutivo em que o número de novos casos subia em Portugal.

As duas vítimas mortais deste sábado, ambas do sexo masculino, dizem respeito a Lisboa e Vale do Tejo. Uma tinha mais de 80 anos e a outra situa-se na faixa etária dos 70 aos 79 anos. Atualmente, existem 34.182 contactos em vigilância, menos 51 do que na passada sexta-feira.

Relativamente à caracterização demográfica dos casos confirmados, no total, há mais mulheres (30.513) infetadas do que homens (24.939), principalmente na faixa etária acima dos 80 anos. A faixa de população com mais pessoas infetadas continua a ser a dos 40 aos 49 anos.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região mais afetada. Infeções sobem nas ilhas

A região de Lisboa e Vale do Tejo continua a ser mais afetada, com 127 novos casos, seguida da região Norte, com 67 infeções. O Alentejo soma 17 casos, a região Centro 14 e o Algarve 7. As novas infeções continuam, no entanto, a subir nas ilhas: registam-se ainda 7 novos casos nos Açores e 2 na Madeira.

Esta sexta-feira registavam-se mais sete novos casos nas ilhas (4 nos Açores e 3 na Madeira). Feitas as contas, 24,3% de todos os casos na Madeira dizem respeito a estas três semanas de agosto, enquanto os Açores passaram de 167 para 199 em três semanas este mês, ou seja, o arquipélago teve 16% de todos os casos desde o início da pandemia só em agosto.