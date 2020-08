A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

O número de casos ativos de Covid-19 no concelho de Montemor-o-Novo, no distrito de Évora, subiu na sexta-feira para 32, mais dois do que no dia anterior, informou este sábado o município.

Um dos novos casos detetados pertence à aldeia do Ciborro, confirmou a Junta de Freguesia em comunicado, elevando para 13 o número de casos ativos naquela localidade que continua a concentrar a maior parte dos testes positivos do atual surto. No entanto, de acordo com a informação publicada, todos os testes efetuados aos trabalhadores da Junta de Freguesia presidida por Nélia Campino (CDU) tiveram, até ao momento, resultado negativo.

A testagem no concelho vai prosseguir ao longo dos próximos dias “na comunidade e aos grupos profissionais que lidam com pessoas mais vulneráveis”, de acordo com a nota emitida pela Câmara de Montemor-o-Novo. Os números divulgados referem-se aos testes cujos resultados foram conhecidos até às 23h de sexta-feira e incluem um caso positivo já detetado anteriormente ao atual surto e dois internamentos hospitalares, um dos quais em unidade de cuidados intensivos.

A autarquia alentejana ativou, na segunda-feira, o Plano Municipal de Emergência (PME) de Proteção Civil, que se encontra em vigor até ao dia 31 deste mês. “A ativação do PME é uma resposta imediata à necessidade de direção e coordenação no âmbito da Proteção Civil em apoio às Autoridades de Saúde Pública, assegurando a articulação das várias entidades envolvidas na prevenção e resposta ao surto, bem como a garantia de mobilização atempada de meios e recursos”, explicou a presidente da câmara, Hortênsia Menino, em comunicado.

O surto de cCvid-19 em Montemor-o-Novo foi divulgado na segunda-feira pela diretora-geral da Saúde, Graça Feitas, referindo que “ainda está em investigação” a ligação deste foco da doença ao surto do concelho vizinho de Mora, onde existem 54 infetados, de acordo com a última atualização fornecida pelas autoridades locais.

Portugal contabiliza pelo menos 1.792 mortos associados à covid-19 em 55.211 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).