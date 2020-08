A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O Portugal Masters, prova do European Tour de golfe, agendada para entre 10 a 13 de setembro, em Vilamoura, vai ser decorrer numa “bolha”, devido à pandemia de Covid-19, anunciou este sábado a organização.

Depois de na segunda-feira ter revelado que o torneio, tal como o Open de Portugal, seria disputado sem público, a organização tornou públicas as normas para a competição, que obrigam todos os intervenientes a permaneceram dentro da “bolha”, instalada numa unidade hoteleira de Vilamoura.

“Qualquer pessoa que compareça a um torneio, incluindo jogadores, caddies, equipa do European Tour, equipa de transmissões televisivas e media, será obrigada a permanecer no hotel oficial do torneio, em regime de ocupação individual e deve permanecer o tempo todo dentro da ‘bolha do torneio'”, refere a nota da organização.

Todos os envolvidos na prova, que decorrerá no D. Pedro Victoria Golfe Course, estão proibidos de “sair da ‘bolha do torneio’ para frequentar restaurantes, bares ou lojas locais”, sob pena de verem revogadas as suas acreditações.

A organização, que apela à necessidade de cumprir o distanciamento social, refere que os meios de comunicação que não marcarem presença, ou não consigam acreditação devido ao número limitado no local, poderão aceder ao centro virtual de media.

Competições como a Liga norte-americana de basquetebol (NBA) e os torneios de ténis Masters 1.000 de Cincinnati e US Open, estão a decorrer concentradas num espaço, denominado “bolha” no qual se concentram todos os intervenientes, numa tentativa de minimizar o risco de contágio do novo coronavírus, responsável pela pandemia de covid-19, que já provocou pelo menos 793.847 mortos e infetou mais de 22,7 milhões de pessoas em 196 países e territórios.