O Grande Prémio da Estíria já era um dia histórico para Miguel Oliveira, naquela que seria a 150.ª corrida entre Moto3, Moto2 e MotoGP. E era um dia histórico para o português dentro de um dia histórico para o MotoGP, que fazia a 900.ª prova de sempre no calendário. Parecia destino, história com história só podia dar mais história. E o que se passou no Red Bull Ring foi a verdadeira narrativa de sonho para um piloto que é hoje o protótipo no plano nacional do que deve ser a construção da carreira de um desportista de eleição na respetiva modalidade. Nunca tinha ido a um pódio, estreou-se logo com um triunfo na categoria rainha. Por ele, pela equipa, pela família que devido à pandemia não pode estar tão próxima e por Portugal, como fez questão de dizer.

Chegado à zona das boxes e do pódio, o piloto de Almada foi cumprimentado por Pol Espargaró, também ele piloto da KTM. Um cumprimento frio que não ofuscou o calor do momento. Ao longo de uma semana, o português e o espanhol trocaram palavras mais acesas ainda a propósito do acidente que afastou ambos do Grande Prémio do passado domingo, também na Áustria. O ambiente, mesmo com Oliveira a tentar colocar uma pedra sobre o assunto, continuava a ser de tensão, como se viu numa sessão de treinos livres em que se cruzaram em pista. E essa foi a nota paralela do feito histórico: com a terceira posição assegurada depois de uma curva com trajetória mais larga que tirou Andrea Dovizioso da luta pelo pódio, o português aproveitou a luta entre Pol Espargaró e Jack Miller pela primeira posição para ultrapassar a dupla por dentro na última curva e fazer a festa.

Miguel Oliveira nem conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Até pelos pontos atípicos que teve ao longo da época entre a frustração por ficar na Tech3 e ver Brad Binder saltar para o conjunto principal de fábrica (algo que deixará de acontecer em 2021 porque Pol Espargaró vai para a Honda), a necessidade de adiar por o casamento marcado para 25 de julho pelas alterações no calendário – um dia onde conseguiu a melhor qualificação de sempre, um quinto lugar – e duas desistências atípicas na Andaluzia e na Áustria após choques com companheiros da KTM (primeiro Binder a dar um toque na roda traseira, depois Espargaró a abrir trajetória numa curva antes de fechar com o português já por dentro). A festa, de certa forma inesperada, foi mais do que muita.

Entre abraços a membros da equipa, o dedo levantado em sinal de número 1 com língua de fora e o prémio muito especial e exclusivo de receber um novíssimo e personalizado BMW M4 pela vitória, o Falcão de Almada estava em êxtase, sempre com a bandeira portuguesa, das entrevistas rápidas à cerimónia (com restrições) do pódio.

“Estou muito emocionado, há tanto que quero dizer… Mas obrigado a todos os que acreditam em mim, há tantas pessoas que me lembro. A família, a equipa, os patrocinadores, os portugueses… Sim! Somos os melhores. Obrigado pelo apoio! Fizemos história, pelo país! Estou muito feliz por ter sido aqui, em casa da KTM, obrigado a todos”, comentou (em inglês) na zona de entrevistas rápidas após a corrida antes de subir ao lugar mais alto do pódio e ouvir pela primeira vez A Portuguesa no MotoGP ao fim de 900 corridas, já depois de ter ganho seis corridas no Moto3 (onde esteve cinco anos, a primeira em 125cc) e outras tantas em Moto2 (onde passou três anos). Ao 21.º Grande Prémio da categoria rainha, onde nunca tinha ido ao pódio, ganhou.

