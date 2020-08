“Eu representei 11 milhões e entreguei a bandeira portuguesa na primeira vitória na categoria rainha, Moto GP. Heróis do mar / Nobre povo / Nação valente / Imortal”, escreveu André de Jorge Ferreira na sua página pessoal do Facebook. Em cada canto há sempre um português e este domingo, num Red Bull Ring em Spielberg sem público e com muitas cautelas nas cerimónias devido à pandemia, foi exatamente um português que entregou a Miguel Oliveira a bandeira de Portugal com que o piloto fez a parte do traçado até chegar à zona do pódio. Histórico.

O comissário de pista português teve também um dia inesquecível com o triunfo do piloto da Tech3, equipa satélite da KTM, no Grande Prémio da Estíria que teve um final descrito como “uma das mais emocionantes últimas curvas da história do MotoGP” pela organização. Miguel Oliveira, esse, estava nas nuvens. Dedicou o triunfo na primeira entrevista na flash interview à família, à equipa, aos patrocinadores e a Portugal, abraçou alguns dos membros da formação austríaca, ergueu o troféu, ouviu A Portuguesa e abriu o champanhe da glória.

Em paralelo, e entre a avalanche de mensagens de parabéns e os elogios que chegaram da imprensa internacional, o piloto de Almada teve ainda um prémio extra: um BMW M4 personalizado que foi oferecido pela marca para assinalar a 900.ª prova da história do campeonato, que foi a 150.ª entre Moto3, Moto2 e MotoGP.