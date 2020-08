A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Centenas de pessoas assistiram a um concerto em Fafe, no distrito de Braga, sem cumprirem a distância de segurança recomendada pelas autoridades de saúde, noticiou o Cidade Hoje.

O concerto, que teve lugar na Praça 25 de Abril este sábado, teria como objetivo fazer o lançamento do novo trabalho do cantor popular Carlos Pires. A Fafe TV fez a transmissão em direto no Facebook.

As críticas ao município não se fizeram esperar nas redes sociais, mas segundo o Jornal de Notícias, a organização terá decidido acabar o concerto mais cedo do que o previsto. Ainda assim, durou 50 minutos.

Segundo o Jornal de Notícias, Fafe teve na última semana mais 10 casos de infeção com SARS-CoV-2, num total de 158 já registados.