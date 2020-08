Disputa-se neste domingo, no Estádio da Luz, a final da Liga dos Campeões da UEFA, jogo que opõe o Bayern Munique e o PSG. Por causa da Covid-19, os adeptos de futebol não podem assistir à partida na Catedral, mas a Nissan encontrou uma forma de manter o devido distanciamento social e, ainda assim, oferecer uma experiência diferente a um conjunto de clientes. A marca nipónica, que está na sua sexta temporada como patrocinador automóvel oficial da Liga dos Campeões da UEFA, o maior evento desportivo anual do mundo, está a montar um drive-in para 50 proprietários do Nissan Leaf, o eléctrico da marca que, em breve, vai ver chegar à família zero emissões da Nissan o crossover Ariya.

Nada pode recriar o entusiasmo de estar no estádio, mas esperamos poder dar aos nossos proprietários do Leaf a segunda melhor opção”, disse Gareth Dunsmore, vice-presidente de Comunicações de Marketing, Serviços para Automóveis Conectados e Experiência de Cliente da Nissan Europa. “Este ano, sentimo-nos ainda mais motivados para aumentar o entusiasmo do evento”, acrescentou.

A iniciativa consiste em estacionar os automóveis frente a um ecrã gigante, “em formação de equipa” e num local secreto que, segundo a Nissan, “será comunicado apenas aos adeptos seleccionados, cada um dos quais poderá levar um convidado”.

Entre os felizes contemplados com um ‘bilhete’ para assistir desta forma à final da Liga dos Campeões estará o proprietário do 5000.º Leaf vendido em Portugal. O antigo futebolista Nuno Gomes também se junta à festa, marcando presença numa sessão de autógrafos para os condutores do eléctrico nipónico que, além disso, terão a oportunidade de ver o troféu que vai ser erguido pela equipa vencedora antes de a taça seguir para o estádio.

O transporte do troféu será assegurado pelo carro de competição eléctrico Nissan Leaf Nismo RC, que desfilará pela capital portuguesa até chegar ao Estádio da Luz.