Aos 86 anos, Larry King atravessa uma fase dolorosa, com o apresentador a recorrer ao Facebook para partilhar as trágicas notícias com os seguidores: em apenas três semanas, assistiu à morte de dois filhos. Andy King tinha 65 anos e partiu de forma inesperada no final do mês de julho, não resistindo a um ataque cardíaco. Já a sua filha Chaia King, de 52, morreu no começo desta semana, “pouco depois de ter sido diagnostica com cancro no pulmão”, descreveu um enlutado King.

“Ambos eram boas pessoas e boas almas e deixarão muita saudade”, acrescentou ainda na emotiva mensagem, através da qual pediu compreensão pelo momento delicado que a família enfrenta, desabafando que “nenhum pai devia ter que enterrar um filho”.

Tanto Andy como Chaia eram fruto do casamento de Larry King com Alene Atkins, formalizado em 1961. O casal divorciou-se e voltaria a trocar alianças anos mais tarde, em 1967, acabando por se separar em definitivo em 1971. Alene morreria, serenamente, em 2017, como King tweetou na ocasião.

O conhecido apresentador, que conduziu entre 1985 e 2010, o formato “Larry King Live”, da CNN, tem outros quatro filhos de uma anterior relação. Em 2019, ano em que se submeteu a uma operação ao coração, separou-se de Shawn Southwick, a sua companheira mais recente.