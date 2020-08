(em atualização)

Miguel Oliveira conseguiu a primeira vitória de sempre no Moto GP no Grande Prémio da Estíria e as reações ao feito histórico acumulam-se nas redes sociais.

Para Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo, este “foi o culminar de um prémio fantástico”. Considerando esta uma “vitória merecidíssima”, diz à Rádio Observador que nunca teve “dúvidas de que ele ia chegar aqui”. “Chegar ao nível mais alto do motociclismo de velocidade não se consegue de um dia para o outro. O Miguel começou na altura certa, teve muita gente a ajudá-lo, mas, sobretudo, tem um talento enorme, enorme. Aqui está, temos a primeira vitória com as nossas cores.”

Jorge Viegas deixa ainda ficar um alerta: “Espero que Portugal comece a olhar mais para os nossos atletas e para as nossas corridas”.

O Presidente da República também parabenizou Miguel Oliveira. No site da presidência lê-se que este é “um feito extraordinário de um promissor piloto português, que muito orgulha Portugal e os Portugueses e que merece o reconhecimento do Presidente da República”. A nota continua: “O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa faz ainda votos para que esta vitória se repita em solo português, na última corrida do campeonato do mundo de MotoGP que se disputará em novembro no Algarve”.

Enquanto as Seleções Nacionais de futebol, futsal e futebol de praia mostram, via Twitter, o “orgulho” pela vitória do piloto de 25 anos, a Marinha portuguesa garante que “quando vence um português, vencemos todos”.

Que orgulho! ???????? Miguel Oliveira acaba de conquistar a primeira vitória portuguesa em Moto GP! ???? Muitos parabéns, craque! #TodosPortugal pic.twitter.com/FwDlVzgnxp — Portugal (@selecaoportugal) August 23, 2020

Quando vence um português, vencemos todos. Parabéns Miguel Oliveira pela épica vitória no Grande Prémio de Estíria.#AustrianGP #MiguelOliveira https://t.co/nilYsrAuGL — Marinha (@MarinhaPT) August 23, 2020

A GNR aproveitou a ocasião para publicar uma fotografia em que Miguel Oliveira surge lado a lado com dois agentes da polícia. “Parabéns Miguel Oliveira pela tua primeira vitória numa corrida do MotoGP! Continua a lutar pelas vitórias, tal como a GNR o faz na prevenção da sinistralidade rodoviária”, lê-se na legenda.

Parabéns Miguel Oliveira pela tua primeira vitória numa corrida do MotoGP! Continua a lutar pelas vitórias, tal como a GNR o faz na prevenção da sinistralidade rodoviária. ???? ???????????? #turma88 Posted by GNR – Guarda Nacional Republicana on Sunday, August 23, 2020

Também os principais clubes portugueses — Benfica, Sporting e Porto — publicaram notas nas redes sociais para felicitar o piloto. O clube leonino escreve até na legenda que acompanha o vídeo de Miguel Oliveira a erguer a taça “A levar mais alto o nome de Portugal”.

Parabéns @_moliveira88 pela conquista do Grande Prémio da Estíria! ???? A levar mais alto o nome de Portugal ???????? #MotoGP https://t.co/NdgjGCwskr — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) August 23, 2020

Pizzi não ficou indiferente à vitória deste domingo: o jogador do Benfica partilhou no Instagram uma fotografia com o “enorme” Miguel Oliveira, que considera ainda ser “um orgulho para todos os portugueses”.