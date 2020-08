Para os amantes das incursões pela natureza, a Jeep oferece uma gama completa de veículos, entre os mais e menos espaçosos e os mais ou menos radicais, a que se vai juntar em breve a Gladiator, a pick-up com base no Wrangler. Mas agora a gama passa igualmente a incluir um novo modelo, eléctrico e por isso mesmo mais amigo do ambiente, que simultaneamente ajuda o condutor a manter a linha e a ficar em forma.

Ao contrário dos restantes modelos da gama, este não monta motores a gasolina ou a gasóleo, mas delega a locomoção a um pequeno motor eléctrico, ainda que mais possante do que o habitual, e a tracção humana, ou seja, o pedalar do condutor. O veículo em causa é uma bicicleta de BTT, fabricada pela QuietKat, especialista em modelos de duas rodas com assistência eléctrica.

Com uma potência de até 1500W, a e-bike da Jeep surpreende em todo-o-terreno 2 fotos

Destinada à Jeep, esta e-bike não recorre aos tradicionais motores eléctricos de 250W que ajudam o trabalho do ciclista, mas em cidade, sendo manifestamente insuficientes na montanha. Como muitos clientes da marca norte-americana se divertem em terrenos mais íngremes, a Jeep fez questão que a sua e-bike fizesse um upgrade ao motor, optando por um Bafang Ultra, uma unidade com 750W de potência, podendo atingir em picos 1500W.

A suspensão é mais sofisticada do que o habitual, mais uma vez para não defraudar os clientes da Jeep, da mesma forma que os pneus são fat, com o necessário incremento de tracção e de conforto.

A única contrariedade tem a ver com o preço, que nos EUA orça em 5899 dólares, cerca de 5000€, um valor elevado para uma bicicleta eléctrica, mas ainda assim compatível com a potência do motor. Veja no vídeo como é: