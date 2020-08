“Podemos ver aqui Pol Espargaró na frente, Jack Miller em segundo e o vencedor, Miguel Oliveira, em terceiro. E estão com diferenças de 0.3, por isso a única coisa que Pol tem de fazer é uma volta perfeita. E quando digo perfeita é a volta normal, a rodar como estava”. No final da prova, a BT Sports fez uma análise dos momentos decisivos do Grande Prémio da Estíria, indo ao pormenor para explicar aquilo que o espanhol não conseguiu aproveitar e o que o australiano não soube explorar. Assim se começava a escrever o dia histórico para o desporto português.

“A diferença ficou em quase zero por causa desta curva”, apontava Neil Hodgson em relação ao momento em que o pódio já se tinha tornado uma realidade para Miguel Oliveira, depois de Andrea Dovizioso ter forçado um pouco mais para se colar à roda do português antes de abrir a trajetória para não sofrer males maiores. “Miller conseguiu ultrapassar Espargaró na velocidade em reta e Miguel Oliveira com isso voltou a entrar no jogo. “Oliveira deveria estar a pensar ‘Já não consigo ganhar, o máximo é chegar-me mais a eles à espera que se possam atrapalhar’. Pol conseguiu passar, só tinha de controlar para ganhar a sua primeira corrida, Miller entretanto viu que tinha nova abertura. Oliveira travou depois na altura certa percebendo que estavam doidos na frente. Pol foi quase em frente e no meio disso o ‘senhor inteligência’ usou o cérebro, observou, deixou todos para trás e estava feita a primeira vitória de sempre de um português. Não podia estar mais satisfeito por ele. Os bons miúdos também ganham. Que diferença para a semana passada, onde estava frustrado na sua garagem…”, acrescentou.

A imprensa internacional não passou ao lado do feito histórico de Miguel Oliveira. O que foi, quando foi, como foi. Um exemplo paradigmático: a Fox Sports fez a narração de todos os últimos segundos como se se tratasse do evento desportivo mais importante do mundo e com compatriotas envolvidos. Uma loucura, mesmo. E os elogios ao triunfo do português vieram de vários pontos distintos entre elogios ao percurso do Falcão de Almada.

E foi assim que Miguel Oliveira ganhou o primeiro lugar no GP de Estiria pic.twitter.com/tu1UWdiKcC — Mr.Nobody (@Tortex_Dunlop) August 23, 2020

“Miguel Oliveira levou uma incrível vitória na Estíria num final impróprio para cardíacos. O português fez a sua estreia em casa da KTM após aproveitar a luta entre Pol e Miller (…) O português cedia metros e parecia que ia ser uma coisa entre dois. A Pol tocava tapar todas as partes mas Miller passou na curva 4. Espargaró tentou devolver na 9. Os dois saíram largo e Oliveira superou ambos. Brutal”, escreveu a Marca.

“O australiano [Miller] foi quem facilitou em boa parte a primeira vitória de Oliveira, apesar de também o próprio Pol com um erro na curva 3 da última volta ter ajudado. O piloto de Granollers entrou demasiado fechado e saiu muito aberto, o que permitiu a aproximação do corredor de Pramac para passar pela primeira vez na quarta curva. Na nona, Pol devolveu isso a Jack mas este respondeu com uma última viragem demasiado forçada, o que fez com que ambos abrissem e Oliveira pescasse no rio revoltado a sua primeira vitória. Em parte foi oferecido mas tinha de estar ali e tem muito mérito em conseguir como piloto satélite da KTM na Red Bull Tech3 de Poncharal. Por isso, felicidades para ele e para todo o Portugal”, salientou o As.