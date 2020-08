A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Rui Rio voltou a lançar um ataque à realização da Festa do Avante! aproveitando a notícia do teste realizado na Alemanha que pretendia avaliar o melhor modelo para organizar concertos minimizando o risco de contágio com o novo coronavírus.

Na Alemanha foram testadas mais de duas mil pessoas e Rui Rio aproveita a comparação: “Nós cá em Portugal estamos muito à frente. Vamos testar com 33.000 na Quinta da Atalaia”.

A publicação foi feita no Twitter e compara também o PIB alemão com o português. “O PIB deles é 16 vezes maior do que o nosso e nós testamos com 16 vezes mais público. Nalguma coisa temos de ser maiores.”

Nós cá em Portugal estamos muito à frente. Vamos testar com 33.000 na Quinta da Atalaia.

O PIB deles é 16 vezes maior do que o nosso e nós testamos com 16 vezes mais público. Nalguma coisa temos de ser maiores. https://t.co/dQcjdtnA0e — Rui Rio (@RuiRioPSD) August 22, 2020

Rui Rio tem sido muito crítico da realização da Festa do Avante!, especialmente quanto ao número de participantes, e já o mostrou anteriormente no Twitter. O líder do PSD cancelou, ainda em maio, as duas festas de verão do partido, uma decisão tomada “seguindo as regras do bom senso, e de respeito pela lei e pela saúde de todos”, disse, numa clara crítica ao PCP.