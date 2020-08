O Bloco de Esquerda dos Açores considerou esta segunda-feira “inexplicável” que a Autoridade de Saúde Regional ainda não tenha emitido normas sanitárias, devido à Covid-19, para a campanha das eleições legislativas regionais, que se realizam em 25 de outubro.

Consideramos esta situação inexplicável quando estamos a dois meses do ato eleitoral. Os partidos precisam de organizar as suas campanhas, necessitando, por isso, de conhecer as recomendações sanitárias a que devem obedecer”, afirmou o partido, em comunicado de imprensa.