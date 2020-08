A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O PSD de Évora defendeu esta segunda-feira que as autoridades competentes devem apurar, “sem compadrios ou conluios partidários, a verdade dos factos” do surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz, porque é preciso “respeitar” os 18 mortos.

A comissão política distrital de Évora do PSD, em comunicado, intitulado “Respeitar os mortos. Apurar os factos”, exortou ao apuramento de “toda a verdade dos factos”.

A memória dos que partiram e o sofrimento dos que ficaram, impõem que as autoridades competentes, sem compadrios ou conluios partidários, apurem a verdade dos factos”, defendeu a estrutura social-democrata.

No comunicado, divulgado esta segunda-feira e enviado à agência Lusa, o PSD de Évora disse que “lamenta profundamente a tragédia vivida pela população de Reguengos de Monsaraz”, no distrito de Évora, que resultou em 18 mortos.

O surto de Covid-19, detetado a 18 de junho, provocou 162 casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2. A maior parte dos casos de infeção aconteceu no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), mais concretamente 80 utentes e 26 profissionais, mas também 56 pessoas da comunidade foram atingidas, tendo morrido 18 pessoas (16 utentes e uma funcionária do lar e um homem da comunidade).

A distrital de Évora do PSD “apontou baterias” ao PS, repudiando que este partido “procure retirar dividendos partidários dessa tragédia, apoucando descaradamente o sofrimento de toda uma comunidade, atingida por uma tragédia que tolheu 18 dos seus mais fragilizados elementos”.

Temos assistido a uma permanente campanha mediática, em que absolutamente ninguém assume qualquer responsabilidade ou qualquer falha na gestão da crise no lar de Reguengos”, criticou.

O PSD alegou que está, “aliás, em curso uma campanha de condicionamento e intimidação de familiares e amigos das vítimas desta tragédia, bem como de funcionários da fundação responsável pelo lar, com o objetivo de condicionar o apuramento da verdade”.

Na quinta-feira passada, a Federação de Évora do PS repudiou “o aproveitamento político injusto e desonesto levado a cabo por forças partidárias” em relação ao surto de Reguengos de Monsaraz.

Os socialistas criticaram diretamente o PSD, partido que “chegou ao cúmulo de falar em teia partidária, insinuando ligações partidárias” entre a autarquia de Reguengos de Monsaraz, presidida por José Calixto (PS), e o presidente da Administração Regional de Saúde (ARS) do Alentejo, José Robalo, “nomeado pelo Governo de Passos Coelho” e que “exerceu essas funções durante toda a governação PSD-CDS”.

O PS reagia a um comunicado do PSD, de dia 16, que denunciou uma “teia de relações partidárias” entre a ARS e segurança social no Alentejo e exigiu o apuramento de responsabilidades pela morte de 18 doentes com Covid-19 em Reguengos de Monsaraz.

A distrital de Évora do PSD, no comunicado desta segunda-feira, acusou a Federação de Évora do PS de, “nos últimos dias”, ter atacado “de forma soez e direta profissionais de saúde e responsáveis das suas associações profissionais”.