A criminalidade no distrito de Vila Real diminuiu cerca de 10% em 2019, na área de intervenção da GNR, com a violência doméstica a representar uma “enorme preocupação”, disse esta segunda-feira o comandante distrital.

Numa breve caracterização dos três fenómenos de maior sensibilidade social, concretamente a criminalidade, sinistralidade rodoviária e os incêndios rurais, importa referir que no ano 2019, comparado com 2018, registamos uma diminuição de cerca de 10% da criminalidade em geral”, afirmou o coronel António Leal, numa mensagem divulgada a propósito do Dia da Unidade do comando de Vila Real.

O comandante assinalou um “melhoramento do padrão de segurança rodoviária, com menos de metade de vítimas mortais e menos um terço dos feridos graves” e, relativamente aos incêndios, salientou que houve também uma diminuição no número de ignições.

“Ainda no que concerne à criminalidade, continua a ser uma enorme preocupação o fenómeno da violência doméstica, dado que no ano de 2019 foram registados 367 crimes, mais 10%. A única forma de combater o fenómeno de violência doméstica é através da denúncia dos crimes às autoridades competentes”, sublinhou.

Segundo dados fornecidos pelo comando da GNR de Vila Real à agência Lusa, em 2019 foram registados 3.225 crimes no distrito transmontano, menos 388 do que em 2018 (3.613), o que representa um decréscimo de 10,7% na criminalidade geral.

Relativamente aos crimes contra as pessoas foram contabilizadas 1.030 ocorrências em 2018 e 977 em 2019 (menos 5,1%) e, quanto aos crimes contra o património, foram registados 1.336 em 2018 e 1.151 em 2019 (menos 13,8%).

Quanto à sinistralidade rodoviária, em 2018 verificaram-se 1.906 acidentes, dos quais resultaram 18 mortos, 58 feridos graves e 572 leves. No ano passado houve 1.891 acidentes, o que representa uma diminuição de 0,7%, com sete vítimas mortais (menos 61,1%) e ainda 39 feridos graves e 670 leves (mais 17,1%).

Segundo a informação da GNR, no que diz respeito aos incêndios florestais houve uma diminuição de 115 ignições entre 2018 e 2019, passando de 770 para 655 (menos 14,9%). Já em 2020, entre janeiro e agosto, foram contabilizados 357 ignições, menos 130 comparando com o período homólogo de 2019, equivalendo a uma diminuição de 25,7%.

A Guarda é responsável por uma área que corresponde a 98% do território do distrito e o seu efetivo encontra-se disperso por quatro destacamentos, com 21 postos, e um destacamento de trânsito e um posto de trânsito.

A GNR assinalou esta segunda-feira os 104 anos de presença no distrito de Vila Real e o 11.º aniversário com a atual designação de Comando Territorial de Vila Real. Por causa da pandemia de Covid-19, as celebrações aconteceram sobretudo nas plataformas digitais, com destaque para a rede social Facebook.