Roteiro? Check. Amigos? Check. Combustível na viatura? Check. Portugal está a pedir que juntemos os amigos, que façamos as malas e que nos percamos em aventuras de Norte a Sagres. Será tempo de descontrair, reunir as pessoas de quem mais gostamos ao redor de uma mesa, e desfrutar de uma boa refeição, por esse país fora. Escolhemos sete espaços e refeições top secret, que tem mesmo de conhecer. Recarregue energias, porque a viagem tem sempre de continuar. E Portugal está mesmo a pedi-las.

Uma tasquinha portuguesa, com certeza. Nada melhor do que iniciar o roteiro de barriga cheia e com ânimo: comecemos pelo Retiro do Castiço, na aldeia medieval de Trancoso. Aqui, todos os sítios vão dar a este espaço de ambiente familiar e acolhedor, dentro das muralhas da aldeia. Diz-se, por aí, que o restaurante tem os melhores petiscos da zona, confecionados com ingredientes fornecidos por produtores locais. Ora, falamos do ensopado de míscaros, dos queijos, do presunto, e do salpicão. Não deixe de lado as sardinhas de escabeche, as excelentes favas estufadas com alho, e, acima de tudo, não se esqueça de pedir o pão da casa, sempre muito fresco, e as azeitonas temperadas “no ponto”, para acompanhar esta refeição. Portugal está mesmo a pedi-las. Que mundo admirável este dos petiscos tradicionais. Quem aqui passa, rende-se totalmente aos sabores e à simpatia desta tasca típica. Começamos bem, siga a viagem…

Continuamos na estrada pelo Centro de Portugal. As janelas do carro estão totalmente abertas, a nossa mão já dança com o vento e o ar está quente. Está sol, é verão, e o momento está mesmo a pedir que paremos, com os amigos na Sertã para aproveitar a vista panorâmica do emblemático restaurante Ponte Velha. A paisagem e não só. Não precisará de muito para convencer os amigos a alinhar neste plano gastronómico, mas para via das dúvidas, cá vai: fale no tradicional bucho, fale nas deliciosas pataniscas de polvo. Aqui há tanta variedade: a afamada sopa de peixe da Dona Helena está a pedir que seja saboreada – dizem que é a melhor sopa do país. Não deixe de provar o cabrito estonado à moda de oleiros.

Este é, sem dúvida, o local ideal para reunir amigos à mesa. Fale disso tudo, mas fale também dos prestigiados maranhos. Esses é que estão a pedi-las, não fosse a receita uma das mais especiais do Ponte Velha. O atendimento é cuidado e o ambiente tranquilo. Avisamos antecipadamente, porque seria uma pena deixar-se levar por tantos quilómetros de estrada, e não ter em conta o seguinte: explore os jardins e as ribeiras junto ao restaurante. E mais não dizemos.

Era suposto manter o segredo mas aqui vai a partilha, é que em boa verdade, Portugal está a pedi-las e por isso há que dar a conhecer os sítios mágicos do nosso país. Há que passar a palavra sobre os locais onde pode reunir-se com amigos no final de uma tarde de verão. Ficamos todos a ganhar: nós porque o deixamos feliz, e o leitor que feliz ficará quando se sentar na agradável esplanada da Cervejaria A Bica, perto da Ericeira, a comer caracóis com uma fresquinha na mão. Sabe o que está a pedi-las? Momentos de convívio e de amizade, powered by os melhores petiscos e tapas da região. Está a pedir ouvir o João falar da viagem que acabou de fazer, enquanto ataca o maravilhoso pica-pau da vazia, o berbigão à bulhão pato e a salada de lingueirão. Está a pedir também ouvir as histórias da Bia, que acabou de aceitar outro desafio profissional. Não se esqueça é de fazer o seu pedido: ora, a morcela frita, o mexilhão à espanhola, as tiras de choco frito com molho tártaro e as pataniscas de gambas, são tudo opções a considerar. O difícil, garantimos, vai ser escolher: na dúvida opte pela mariscada. O espaço é bastante acolhedor, a decoração sempre muito elogiada e o melhor de tudo é que o serviço é extremamente rápido, dizem.

Viva! Chegámos à Cervejaria Germano, em Marvila, Lisboa. E porque é verão, verão pede caracóis, e nesta cervejaria poderá encontrar, dizem, os melhores de Lisboa. Se é amante de caracoletas, fique a saber que não foi esquecido: as caracoletas assadas são surpreendentes. Se procura uma opção mais consistente, arrisque no pica-pau misto e no choco frito à setubalense, no berbigão à bulhão pato, e tenha em atenção que quem prova o bitoque da casa, pede sempre mais. Caso viaje com crianças, existe uma parte especial do menu com opções adaptadas aos mais pequenos. Este é um espaço para todos, que abriu portas, pela primeira vez em 1981. É um clássico na cidade de Lisboa, ainda desconhecido de muitos locais.

Na Taberna 2 à Esquina, em Alcácer do Sal, a felicidade será tanta que os amigos até se vão oferecer para pagar a próxima rodada, apostamos. Esta é uma casa de petiscos moderna e descontraída, que nos transporta para o passado, e que nos faz sentir como nas antigas tabernas. Aqui, encontrará sabores genuínos e apurados, doses extra de simpatia, e um espaço preparado para receber os amantes do convívio, da partilha, dos momentos felizes à mesa, que pedem para ser acompanhados com os deliciosos petiscos da casa. Sem nunca descurar a tradição culinária portuguesa, a cozinha da 2 à esquina tem alma. Ora, aponte e mais tarde não se esqueça: peça as finíssimas rodelas de batatas fritas com oregãos e as migas com farinheira, não se esqueça do choco frito, nem dos cogumelos recheados. E, já que aqui está, não se esqueça de pedir as bochechas de porco, as moelas no tacho ou até os carapaus de escabeche, especialidades da casa. E no fim da refeição, a experiência gastronómica continua. Sente-se nas mesas corridas da esplanada, e acompanhe o café com as sobremesas da casa. São ótimas. E mais não dizemos.

A viagem continua pela costa vicentina, já estamos a conduzir faz algumas horas, e o cansaço começar a levar a melhor de nós. Depois de um dia de banhos de mar e de sol, uma boa refeição e uma mini estava mesmo a pedi-las, não era? O Sea You Surf Café, em plena Praia da Arrifana, no concelho de Aljezur, é uma pérola escondida naquela localidade. Pergunte por indicações, garantimos que não demorará muito até saber onde se dirigir. O ambiente é descontraído e próximo do cliente, e há muitos anos que se tornou paragem obrigatória dos portugueses e estrangeiros que frequentam esta área. Pequenino e acolhedor, este é o espaço ideal para relaxar a todas as horas e refeições do dia, com petiscos a condizer: a comida é ótima, sabe a casa, e os preços são muito razoáveis. Por onde começar? Os hambúrgueres e os burritos são a estrela desta casa: arrisque no Sea You Burguer, com queijo, bacon e ovo estrelado, ou no Hambúrguer de Salmão, com uma espécie de bolo de batata doce e uma salsa especial no seu interior, ambos têm batatas fritas, finas e salgadas no ponto, e salada, a acompanhar. Os nachos com guacamole é também uma ótima opção para enganar a fome a qualquer hora. Uma dica, e esta é preciosa: pergunte pelas bolinhas de batata doce com maionese caseira. Se prefere algo mais consistente: risotto de cogumelos. Com uma refeição destas estava mesmo a pedir um brinde: copos no alto, brindemos à amizade, enquanto a calma desta praia especial nos traz de volta ao momento presente, aquele em que estamos a aproveitar com os amigos à nossa volta. Quem visita o espaço, acaba sempre por regressar.

E quem é que não gosta de uma belíssima casa de pasto? Estamos em plena serra algarvia, em Vila Nova de Cancela, e não há como seguir caminho sem fazer uma paragem na Casa de Pasto Fernanda e Campinas. É a D. Fernanda, na cozinha, que prepara os especialidades que tanto agradam os clientes: o prato mais famoso desta casa é a açorda de galinha, mas há mais opções a considerar, como a cabidela de galinha, o arroz de pato ou o cabrito assado no forno. Tenha em conta que estas especialidades são preparadas mediante encomenda. Há também bons grelhados de porco preto, entremeadas, ou entrecosto de vitela, que estão a cargo do Senhor António. Faça-se ao caminho: este local está mesmo a pedi-las, está a pedir que juntemos mesas, que arrastemos as cadeiras que faltam para acomodar os amigos, está a pedir bebidas frescas na mesa, para desfrutar de uma tarde com as pessoas que mais gostamos. Não precisa de agradecer.

A viagem não acaba por aqui, a aventura prossegue por novos caminhos. Demore-se em Vila Nova de Cancela, agradeça a viagem, enquanto vê o sol a ir-se no horizonte. Amanhã Portugal continua a pedi-las. O que é que se segue? Vemo-nos por aí…

Saiba mais sobre o projeto “Portugal Pede Sagres” em https://observador.pt/seccao/observador-lab/portugal-pede-sagres/