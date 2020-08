A 3ª temporada da série “Gordon Ramsay: Uncharted”, do National Geographic, a estrear em 2021, vai mesmo contar com um episódio gravado em Portugal. É o próprio canal que o confirma, numa altura em que comunica que a 2ª temporada do mesmo programa chega às televisões portuguesas já em setembro.

As primeiras suspeitas de que um programa poderia ser gravado em Portugal surgiram em julho, quando Gordon Ramsay foi visto num restaurante da Ericeira. À data, o carismático cozinheiro, que protagoniza programas internacionais como o Master Chef EUA (adultos e crianças), o Hell’s Kitchen ou o Kitchen Nightmares, escolheu o restaurante Esplanada Furnas para jantar.

Na altura, o Observador soube que Ramsay estava em Portugal para fazer umas filmagens a bordo de um barco de pesca em Peniche, numa visita que foi mantida em sigilo máximo por razões de segurança motivadas pelas pandemia, e questionou a National Geographic Portugal sobre se esta passagem teria algo que ver com o programa em questão. A confirmação chega agora.

A 2ª temporada de “Gordon Ramsay: Uncharted” estreia a 4 de setembro às 22h10 e vai contar com episódios filmados na África do Sul, Noruega, Tasmânia e Sumatra, entre muitos outros.