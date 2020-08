A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

Entrou esta segunda-feira, no tribunal do Seixal, uma providência cautelar para tentar travar a festa do Avante, marcada para os dias 4, 5 e 6 de setembro. O pedido foi avançado por Carlos Valente, presidente do Palmelense Futebol Clube, segundo apurou o Observador. Esta é uma ação urgente, pelo que o juiz terá de ouvir a organização da Festa e decidir se aceita ou não a providência. Se for aceite, a Festa do Avante poderá ser suspensa, ainda que os comunistas tenham a possibilidade de impugnar uma decisão dessa natureza.

Na argumentação que consta na providência não há referências à questão política, mas apenas à manutenção de uma atividade económica que está vedada a outros, confirmou o Observador junto de fonte ligada ao processo. Carlos Valente é, além de presidente de um clube desportivo, o representante da Pioneer em Portugal, fornecendo equipamento para alguns dos festivais e discotecas do país — um negócio que se ressentiu com as restrições impostas nesta altura concreta.

A manutenção da festa anual comunista durante a pandemia de Covid-19 tem sido questionada por vários setores e o PCP veio recentemente apertar as regras sanitárias no recinto da festa, que se realiza na Quinta da Atalaia, no Seixal. Um dos grupos mais crítico tem sido precisamente o dos organizadores de grandes eventos, já que viram os festivais de música proibidos pelo Governo até 30 de setembro. Os comunistas têm argumentado a favor da existência da Festa mesmo em ano de pandemia, rejeitando comparações com os festivais de verão, por se tratar de uma iniciativa de cariz político.

Na providência cautelar que avança agora, Carlos Valente chamou como testemunha José Poças, chefe de Infeciologia do Hospital de São Bernardo, em Setúbal, em também a Ordem dos Médicos. Este mês, em declarações à TSF, o bastonário da Ordem dos Médicos pediu “critérios uniformes e coerentes” para a realização de eventos em massa. “Neste momento não há regras para eventos de massas. Eu se me juntar com cem pessoas e andar a passear nas ruas de Albufeira a polícia vai-me mandar parar, dispersar”, comentava pedindo “coragem” à DGS: “Não podemos ter dois pesos e duas medidas. Temos de ter regras, a DGS tem de se mentalizar disto e ser corajosa. Nós lidamos com saúde e os políticos com política”, disse Miguel Guimarães.

Há duas semanas, o Presidente da República veio dizer que tinha de ser a Direção Geral de Saúde a definir as balizas para a realização da festa comunista com respeito pelas regras sanitárias exigíveis em tempo de pandemia, dias depois de o secretário de Estado da Saúde ter dito, numa conferência de imprensa, que a DGS “não toma decisões políticas, toma decisões técnicas”. Marcelo concorda e deu a entender ser este o “momento” para aquela direção geral se pronunciar. “É muito importante o papel da DGS na definição das condições sanitárias dos eventos”, disse então.