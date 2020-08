Em atualização

Foi um final de temporada completamente atípico, será um início de nova época diferente. Depois do cancelamento dos compromissos de seleções a partir de março, incluindo a fase final do Campeonato da Europa, Portugal volta a jogar em 2020/21 antes do regresso do Campeonato (algo extensível às principais ligas, à exceção da França) com dois encontros a contar para a Liga das Nações: Croácia no Dragão a 5 de setembro, Suécia em Solna no dia 8. Até por isso, a convocatória de Fernando Santos era aguardada com especial expetativa, no sentido de perceber até que ponto todas as alterações no calendário poderiam mexer com as habituais dinâmicas da Seleção.

O guarda-redes Rui Silva, o central Domingos Duarte, o médio Sérgio Oliveira e o avançado Trincão foram as grandes surpresas da convocatória, que promoveu também o regresso de Cancelo, Renato Sanches, André Gomes ou Félix. Pizzi, João Mário, Podence e Éder são as ausências mais notadas em relação à última convocatória.

Guarda-redes: Anthony Lopes (Lyon), Rui Patrício (Wolverhampton) e Rui Silva (Granada)

Defesas: João Cancelo (Manchester City), Nelson Semedo (Barcelona), Domingos Duarte (Granada), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Mário Rui (Nápoles) e Raphael Guerreiro (B. Dortmund)

Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), André Gomes (Everton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille) e Sérgio Oliveira (FC Porto)

Avançados: André Silva (Eintracht Frankfurt), Bernardo Silva (Manchester United), Cristiano Ronaldo (Juventus), João Félix (Atl. Madrid), Gonçalo Guedes (Valencia), Diogo Jota (Wolverhampton) e Trincão (Barcelona)

De recordar que, na última concentração para os encontros com Lituânia e Luxemburgo, em novembro, que confirmou a presença na fase final do Europeu, Fernando Santos tinha convocado 25 jogadores, a saber: Beto, José Sá, Rui Patrício; Ricardo Pereira, Nelson Semedo, José Fonte, Pepe, Rúben Dias, Rúben Semedo, Raphael Guerreiro, Mário Rui; Danilo Pereira, Rúben Neves, João Moutinho, João Mário, Pizzi, Bruno Fernandes, Bernardo Silva; Bruma, Podence, Diogo Jota, André Silva, Gonçalo Paciência, Éder e Cristiano Ronaldo.