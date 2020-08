A Guarda Nacional Republicana (GNR) elaborou 42 autos de contraordenação, no concelho de Sines, distrito de Setúbal, pela prática de campismo e caravanismo em situação ilegal ou irregular em áreas protegidas, foi esta segunda-feira divulgado.

Em comunicado, o Comando Territorial de Setúbal da GNR adiantou que na ação de fiscalização, realizada no sábado, foi possível detetar 30 infrações à legislação do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina (PNSACV).

Na operação, levada a cabo pelos militares do posto territorial de Sines, foram ainda levantados 12 autos de contraordenação por infração à legislação do município pela prática de acampamento ocasional sem licença.