A GNR disparou balas de borracha na madrugada deste domingo para dispersar uma festa ilegal com 40 pessoas no bairro do Segundo Torrão, na Trafaria, avança a TVI. Uma pessoa ficou ferida na perna.

Os guardas foram recebidos com hostilidade pelas pessoas que se encontravam na festa, vendo-se obrigados a chamar reforços para o local — as equipas de intervenção rápida foram mobilizadas. Um carro da GNR acabou por ficar danificado e os guardas viram-se mesmo obrigados a disparar bolas de borracha.

Um homem de 27 anos terá sido baleado com uma bala de borracha, na perna, durante a intervenção da GNR. O ferido teve inclusive de receber assistência no Hospital Garcia de Orta, em Almada.

Segundo a TVI, as autoridades foram chamadas ao local na sequência de várias denúncias por excesso de ruído que receberam.