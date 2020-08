A produção de uvas no arquipélago da Madeira deverá atingir este ano as 4.200 toneladas, um valor superior ao do ano passado, que foi de 3.960 toneladas, indicou esta segunda-feira a Secretária Regional da Agricultura e Desenvolvimento Rural.

Os dados foram revelados no dia da abertura oficial das vindimas na região, inicialmente prevista para 31 de agosto, mas que foi antecipada devido às condições climatéricas, com as temperaturas elevadas a potenciar o amadurecimento das uvas.

Fonte da secretaria tutelada pelo social-democrata Humberto Vasconcelos, no executivo de coligação PSD/CDS-PP, disse à agência Lusa que a campanha de 2020 envolve cerca de 2.100 viticultores e 18 produtores de vinho Madeira e vinho tranquilo (sem gás), números semelhantes ao do ano anterior.

Atualmente, a área de cultivo de uvas na região autónoma é de 440 hectares, a maior parte (mais de 60%) localizada no concelho de Câmara de Lobos, em especial na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, na zona oeste da ilha, mas também em São Vicente, na costa norte.

Segundo dados do Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), na vindima de 2019 a produção total de uvas na região vitivinícola da Madeira foi de 3.960 toneladas.

Cerca de 93% da produção foi vendida às empresas que se dedicam à produção e ao comércio de vinho licoroso com Denominação de Origem (DO) Madeira ou “Vinho da Madeira” e 5,3% às empresas de vinho com DO “Madeirense” e com Indicação Geográfica (IG) “Terras Madeirenses”.

O IVBAM indica também que na campanha vitivinícola ocorrida entre agosto de 2019 e julho de 2020 a produção foi de 35.344 milhões de hectolitros de vinho licoroso, 1.413 hectolitros de vinho “Madeirense”, 23 hectolitros de vinho espumante e 73 hectolitros de vinho IG “Terras Madeirenses”.

O período das vindimas no arquipélago da Madeira é assinalado, todos os anos, com a Festa do Vinho Madeira, um dos maiores cartazes turísticos de verão, que decorre durante o mês de setembro.