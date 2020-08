A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Com mais cinco mortes registadas nas últimas 24 horas por Covid-19, há seis dias que o número de mortos — que se tem mantido entre as duas e as três mortes — não era tão alto em Portugal. Em contrapartida, esta segunda-feira é também o segundo dia consecutivo em que o número de novas infeções está abaixo dos 200.

As cinco vítimas mortais fazem subir para 1.801 o número total desde o início da pandemia, de acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde, que dá ainda conta de mais 123 casos de infeção — o total sobe assim para 55.720 casos. É o número mais baixo desde dia 16 de agosto, data em que se registaram 121 novos casos.

Desde a última atualização, houve ainda mais 106 doentes a recuperar da doença. No total, foram já 40.880 as pessoas que recuperaram. O boletim dá ainda contra de que nas últimas 24 horas mais quatro pessoas foram internadas, encontrando-se agora 321 doentes em internamento. Por outro lado, três doentes deixaram os cuidados intensivos onde estão agora 44 pessoas.

Região de Lisboa com maioria dos novos casos. Madeira e Alentejo sem infeções

Das cinco vítimas mortais deste domingo, três foram registadas em Lisboa e Vale do Tejo (LVT) e duas na região do Norte. A região de LVT concentra também a maioria dos novos casos de infeção ao contabilizar 63 das 123 novas infeções. Segue-se o Norte com mais 43 casos, o Centro com mais oito, o Algarve com mais seis e os Açores com mais três. A Madeira e o Alentejo não registaram novas infeções.

Ainda em LVT, depois do concelho de Lisboa com 122 novos casos — o concelho do país com mais infeções registadas numa semana —, o concelho de Sintra foi aquele que, na região, registou um maior aumento de infeções na última semana, com mais 102 casos. Segue-se Odivelas com 92 novos casos, Vila Franca de Xira com 64 e Amadora com 61.

Mora com mais 21 novos casos numa semana. Reguengos é o concelho com mais infeções desde sempre

Na última semana, o concelho de Mora registou mais 21 novas infeções, segundo o boletim da DGS que esta segunda-feira atualizou os dados por concelho. Assim, Mora tem agora 57 casos positivos da Covid-19.

É o concelho da região do Alentejo com uma maior subida de novos casos, mas está longe de ser o concelho que mais infeções registou desde o início da pandemia. Esse continua a ser Reguengos de Monsaraz que, apesar de ter registado apenas duas novas infeções na última semana, tem um total de 159 casos.

Vila do Conde (no Norte) com mais novos casos

Vila do Conde foi o concelho da região Norte que na última semana registou a maior subida de novos casos: mais 69 do que há uma semana — o que fez subir o total para 645 infeções. No entanto, o Porto com 1545 infeções continua a ser o concelho do Norte com mais casos desde o início da pandemia, apesar de na última semana só ter registado 32 novas infeções.

Na região Centro, Leiria com 22 novos casos numa semana é assim o concelho da região com uma maior subida de casos. Já no Algarve, os concelho de Albufeira e de Portimão foram os que tiveram mais novas infeções: mais oito cada um.

Nas ilhas, o Funchal com quatro novas infeções é o concelho com mais novos casos registados numa semana na Madeira. Nos Açores, esse lugar é ocupado pelo município de Nordeste, com sete novos casos desde a segunda-feira passada.