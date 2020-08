A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa contribui para que esta informação, essencial para o esclarecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos Santa Casa Misericórdia de Lisboa

O presidente da União das Misericórdias Portuguesas, Manuel de Lemos, disse à rádio Renascença que houve recusa de assistência médica num lar do Barreiro, distrito de Setúbal. Neste lar, houve um surto de Covid-19 que matou três idosos e infetou dezenas de utentes. “O lar até tem médica. Na verdade, tem mais do que um médico. Mas os médicos estavam a ter férias no Algarve”, afirma.

A acusação do responsável das Misericórdias surge depois da polémica frase do primeiro-ministro António Costa: “É que o presidente da ARS mandou para lá os médicos fazerem o que lhes competia. E os gajos, cobardes, não fizeram”. Esta frase foi divulgada num vídeo numa conversa privada — em off the record — que teve com jornalista do Expresso.

Manuel de Lemos continua a explicação: “Num primeiro momento, nós transferimos os doentes que estavam sintomáticos para os hospitais. E como o lar é grande, tentámos isolar os que estavam assintomáticos dos que estavam negativos. Naturalmente estas pessoas precisam de cuidados médicos. E a senhora provedora telefonou-me no sábado, dizendo-me que o diretor do lar lhe tinha dito que tinha uma carta assinada pelos médicos, que se recusavam a ir ao lar”.

Segundo Manuel de Lemos, a situação foi-lhe divulgada pela provedora da Santa Casa da Misericórdia do Barreiro, Sara de Oliveira, após esta ter pedido o apoio do médico do Centro de Saúde local.