Alexei Navalny, líder da oposição russa e ativista anti-corrupção, foi envenenado. A notícia é avançada pelo The Washington Post, que cita o comunicado do hospital universitário Charité, em Berlim, que confirmou o diagnóstico através de laboratórios independentes. De acordo com o hospital, não foi ainda identificado exatamente o tipo de veneno utilizado. No entanto, acredita-se que seja um inibidor do sistema nervoso.

O ativista sentiu-se mal na quinta-feira durante um voo de regresso de Tomsk, na Sibéria, para Moscovo. Navalny, que se encontra em coma após esta suspeita de envenenamento, está em Berlim desde 22 agosto, depois de ter viajado para este país para receber cuidados médicos.

Navalny foi transportado por uma ambulância do exército alemão para o hospital universitário. O hospital Charité afirma que, de momento, “não há perigo agudo para a vida” de Nalvany. Contudo, “o desfecho da doença ainda é incerto” e as sequelas a longo prazo, “principalmente no domínio do sistema nervoso, ainda não podem ser descartadas nesta fase”, acrescentou a unidade hospitalar, após a realização de vários testes ao opositor russo.

Inicialmente, os médicos de Omsk, cidade russa na Sibéria onde Navalny estava internado, descartaram a hipótese de envenenamento. “O diagnóstico de envenenamento foi um dos primeiros a ser sugerido, inclusive por paramédicos”, explicou Anatoly Kalinichenko, médico-chefe adjunto do Hospital de Emergência de Omsk aos jornalistas na segunda-feira. “Por isso o paciente foi levado ao departamento de toxicologia. Se tivéssemos encontrado alguma confirmação de envenenamento, as coisas teriam sido muito mais fáceis para nós. Ainda assim, recebemos respostas definitivas de dois laboratórios, que disseram não ter detetado nenhuma substância química ou tóxica que pudessem descrever como venenos ou produtos envenenadores”, adiantou.

Ao todo, Navalny, que tem 44 anos, foi preso 13 vezes na Rússia. Em 2018, o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem decidiu que a detenção de 2012 a 2014 violou os seus direitos e fez parte de um esforço político do regime de Vladimir Putin, o Presidente russo, “para controlar a oposição”.