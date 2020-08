A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 27 anos por fortes indícios de tentativa de homicídio e de roubo agravado, no concelho de Grândola, no distrito de Setúbal.

Em comunicado, o Departamento de Investigação Criminal (DIC) de Setúbal da PJ explica que os crimes ocorreram, no dia 18 deste mês, no interior da residência da vítima, uma mulher de 52 anos.

O suspeito “bateu à porta da residência da vítima, cerca das 21h30, tendo esta facultado a entrada, por serem conhecidos. No interior da residência e sem que nada o fizesse prever, o suspeito terá efetuado um golpe designado por ‘Mata-leão’, ameaçando que a iria matar”, descreve a PJ.

A vítima, segundo a Judiciária, “procurou defender-se, o que fez com que o agressor a agredisse de forma mais violenta, tendo-a empurrado contra a parede, provocando-lhe ferimentos graves ao nível da cabeça”.

Ao verificar que a mulher “se encontrava inanimada e a sangrar”, o suspeito, com antecedentes criminais, “terá percorrido todas as divisões da residência, apropriando-se de diversos bens, incluindo as chaves” da casa, relata a PJ.

O detido, com antecedentes por crimes de roubo e tráfico de droga, tendo já cumprido pena de prisão efetiva por roubo agravado, foi presente a primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

A PJ diz que irá prosseguir a investigação, visando apurar a eventual participação do arguido, noutros crimes.