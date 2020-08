Qualquer SUV que enfrente o Lamborghini Urus, seja no capítulo da capacidade de aceleração, velocidade máxima ou comportamento em curva, tem por diante uma tarefa praticamente condenada ao insucesso, de tal forma são notórias as vantagens do modelo italiano. Daí que fosse com particular curiosidade que seguimos a primeira drag race contra o novo Aston Martin DBX, o primeiro SUV do construtor inglês.

À partida, tudo parecia desfavorecer o recém-chegado pois, logo para início de conversa, a sua filosofia aponta mais ao luxo e ao requinte, ainda que com uma certa pitada de raça e espírito desportivo, apanágio dos produtos da Aston Martin. Ao passo que o Urus privilegia uma utilização desportiva pura e dura, com concessões em algumas áreas, como por exemplo no espaço interior.

De fita métrica em punho, o DBX é quase 10 cm mais curto, mas isso não o impede de ser 52 kg mais pesado, parecendo oferecer maior volumetria interior e ligeiramente mais espaço na bagageira (632 contra 616 litros). Ambos montam motores V8 biturbo com 4 litros de capacidade, mas a Lamborghini extrai 650 cv do seu, contra 550 cv do DBX, o que, aliado ao peso superior, não antecipa grandes facilidades nas provas de arranque ou de travagem, onde o peso é determinante.

A potência é, em ambos os modelos, distribuída pelas quatro rodas e através de uma caixa automática convencional, com conversor de binário, com 8 velocidades no Urus e 9 no Aston Martin. Contudo, este último não possui launch control, ao contrário do seu rival. Daí que, para limitar as vantagens do Lamborghini durante as provas de aceleração, o Urus não tenha recorrido ao sistema que optimiza os arranques com partida parada.

Considerando todos os factores, tudo apontava para mais uma vitória esmagadora do Urus neste comparativo organizado pelo canal de YouTube Lovecars, mas o DBX surpreendeu ao ficar curiosamente perto do seu rival, tanto na prova de aceleração no ¼ de milha (0-402 metros), como de aceleração seguida de travagem (0-160 km/h-0). Veja como tudo aconteceu aqui: