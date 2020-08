A Polícia de Segurança Pública (PSP) da Madeira deteve no passado fim de semana um homem e uma mulher pelo crime de tráfico de estupefacientes e apreendeu nove plantas de canábis, revelou esta segunda-feira a instituição.

O homem, com 59 anos, e a mulher, com 30, foram detidos em “flagrante delito”.

As detenções ocorreram nos passados dias 22 e 23 de agosto [sábado e domingo], na sequência da realização de ações de fiscalização na zona baixa da cidade do Funchal, permitindo a apreensão de nove plantas de canábis, 6,86 gramas de liamba e uma arma branca proibida”, esclarece a PSP em comunicado.

Os detidos foram presentes aos serviços do Ministério Público da Comarca Judicial do Funchal, tendo-lhes sido aplicada a medida de termo de identidade e residência.

A PSP sublinha que, no decurso da semana passada, procedeu também à identificação de dois consumidores de droga no Jardim Municipal, no centro da capital madeirense, tendo apreendido duas doses individuais de haxixe.