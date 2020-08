A poucas horas do arranque da convenção do Partido Republicano dos EUA, a conselheira de Donald Trump, Kellyanne Conway, anuncia que vai deixar a Casa Branca. Num comunicado que a BBC cita, Conway explica que vai deixar o cargo no final de agosto para se concentrar nos seus filhos, dando-lhes “menos drama, mais mãe”.

Conway deveria falar na convenção do Partido Republicano no final desta semana, mas não se sabe agora se os planos se mantêm depois da sua decisão de deixar o cargo de conselheira do Presidente dos EUA.