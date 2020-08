Donald Trump, Presidente dos EUA candidato a mais um mandato na Casa Branca, falou esta segunda-feira no arranque da Convenção do Partido Republicano, que decorre em Charlotte, na Carolina do Norte. Sem papas na língua, e subindo a palco com um público que entoava “mais quatro anos, mais quatro anos”, afirmou: “Se vocês quiserem realmente deixá-los passados, digam mais 12 anos”, conta o The New York Times.

O resto do discurso surpresa — Trump só deveria falar a 27 de agosto — foi ao estilo que Trump tem habituado os eleitores. Deixou fortes críticas à oposição do Partido Democrata, que acusa de “usar a Covid para roubar a eleição”, e salientou o trabalho que tem feito para estabilizar a economia. Além disso, acusou diretamente o antigo Presidente dos EUA, Barack Obama, e o ex-vice-presidente, Joe Biden (que é agora candidato contra Trump), de terem espiado a sua campanha de 2016. “Apanhámo-los a fazer coisas realmente más”, afirmou.

A esquerda radical exigirá que ele [Biden] nomeie juízes loucos e super-radicais que vão para a Supremo Tribunal”, disse Trump.

Na leitura de Trump, as decisões de Biden vão “matar” o “sonho americano” dos seus eleitores. Ao longo do discurso de cerca de uma hora, o candidato republicano apontou o dedo a outros democratas, como o governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, por terem acionado medidas restritivas para conter o novo coronavírus só para prejudicar o atual Presidente nas eleições. “Garanto-vos, a 4 de novembro, tudo vai abrir”, prometeu.

Ao contrário da convenção dos democratas, os republicanos decidiram fazer um evento físico com restrições na capacidade. Mesmo assim, o político americano relembrou as 175 mil mortes ligadas à Covid-19 que o país regista. “Nunca os esqueceremos”, referiu, salientado que o número ainda vai subir. Mesmo assim, defendeu-se ao dizer que o número seria ainda maior se não fossem as suas decisões.

Esta segunda-feira o Partido Republicano nomeou oficialmente, Donald Trump e Mike Pence como os seus candidatos a Presidente e Vice-Presidente dos EUA. Esta escolha foi feita por 336 delegados, um número inferior aos comuns 2.500, devido à pandemia do novo coronavírus. “A escolha nesta eleição nunca foi tão clara e os desafios nunca estiveram tão altos”. Vamos fazer a América grande outra vez. Outra vez”, disse Pence após a nomeação.