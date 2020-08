A goleada sofrida frente ao Bayern nos quartos da Liga dos Campeões que terminou da forma mais cruel uma era no futebol e no Barcelona foi um primeiro sinal forte. A reunião com o novo treinador, Ronald Koeman, também em nada terá mudado o que estava em causa. A dispensa de Luis Suárez por telefone, numa conversa de um minuto tida com o técnico holandês, foi a gota de água. De acordo com a imprensa argentina, nomeadamente a TyC Sports e o diário Olé, Lionel Messi está a preparar o pedido de rescisão unilateral do último ano de contrato que tem com os catalães e irá enviar com urgência essa carta para ficar com o passe na mão e poder sair de Camp Nou.

Em atualização