Uma das exigências de Bruxelas às autoridades portuguesas é que prove que a decisão de aumentar o capital da Sata foi realizada com base em avaliações económicas comparáveis com as que um investidor privado tomaria em circunstâncias similares. Caso essas provas não sejam remetidas, e validadas, os serviços da Comissão Europeia querem receber dados que suportem a tese de que estas operações foram concedidas de forma excecional e não prevista, com provas de que os aumentos de capital permitiram corrigir falhas ou um serviço insuficiente, ou ainda compensar a empresa pela prestação de obrigações de serviço público que não poderia recusar assegurar.

É ainda pedida uma explicação detalhada das circunstâncias e passos concretos dados para assegurar e manter as obrigações de serviço público por parte da Sata, e no caso dessas obrigações não serem atribuídas à empresa, qual o tempo necessário para escolher fornecedores alternativos de transporte aéreo. E por fim, Bruxelas quer conhecer as condições e um calendário para lançar um concurso público para recolher propostas alternativas de vários interessados em fornecer serviços públicos e serviços de interesse geral, a um custo mais baixo para a região e com uma compensação definida previamente e de forma objetiva que cubra os custos necessários para garantir esta oferta.

A abertura da investigação à Sata foi divulgada na semana passada na sequência da autorização dada por Bruxelas a um apoio de emergência de 113 milhões de euros para garantir a liquidez da companhia aérea até janeiro do próximo ano. Tal como na TAP, o pedido de Portugal para dar ajuda pública à Sata surgiu na sequência do impacto da pandemia nas operações da empresa. O apoio à transportadora açoriana será concedido sob a forma de garantia de Estado a um empréstimo a contrair junto de entidades financeiras privadas, enquanto no caso da TAP é o próprio Estado que empresta até 1,2 mil milhões de euros, quase dez vezes mais que o apoio concedido à Sata.

Mas nos dois casos, as ajudas foram enquadrados ao abrigo do regime comunitário de ajuda de Estado que impõe uma reestruturação se, no prazo de seis meses, o financiamento não for devolvido. Tal como a TAP, também a Sata ter de um plano de reestruturação negociado com a Comissão Europeia por Portugal, confirmou ao Observador fonte oficial da Comissão.