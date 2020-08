A Comissão Europeia propõe que sejam concedidos a Portugal 5,9 mil milhões de euros em empréstimos (com “condições favoráveis”) ao abrigo do programa SURE, de apoio ao emprego e mitigação do desemprego.

“Impõe-se fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar o emprego e o sustento das famílias. Trata-se inequivocamente de uma prova de solidariedade face a uma crise sem precedentes e atesta o empenho da Europa em proteger os seus cidadãos”, comenta a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em comunicado de imprensa.

Esta é uma decisão que surge na sequência da apresentação na segunda-feira, por parte da Comissão Europeia ao Conselho Europeu, das propostas relativas à decisão de conceder um apoio financeiro de 81,4 mil milhões de euros a 15 Estados-Membros. Esta terça-feira, a Comissão propõe incluir, também, Portugal e, assim, disponibilizar um total de 87,3 mil milhões de euros de apoio financeiro no âmbito do SURE a 16 Estados-Membros.

Após a aprovação destas propostas pelo Conselho, o apoio financeiro assumirá a forma de empréstimos concedidos pela UE a Portugal a condições favoráveis. Estes empréstimos ajudarão Portugal a fazer face aos aumentos súbitos da despesa pública destinadas a preservar o emprego. Concretamente, ajudarão Portugal a cobrir os custos diretamente relacionados com o financiamento do seu regime nacional de redução do tempo de trabalho”, pode ler-se no comunicado de imprensa.

Nicolas Schmit, comissário do Emprego e dos Direitos Sociais, afirmou, segundo o mesmo comunicado, que “o instrumento SURE constituiu uma das primeiras redes de segurança que decidimos criar para garantir aos trabalhadores um rendimento durante a suspensão da sua atividade e para assegurar a preservação dos seus postos de trabalho”. Este é um mecanismo que “contribuirá assim para acelerar o processo de retoma. Isto demonstra a solidariedade europeia e ilustra a forma como, juntos, somos mais fortes em benefício de todos os cidadãos europeus”.