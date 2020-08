O líder do CDS-PP Açores, Artur Lima, acusou esta terça-feira o Governo Regional e a companhia aérea SATA de prejudicarem a ilha Terceira, alegando que a ilha deixará de ter ligações diretas à América do Norte.

A partir do dia 1 de setembro, o Aeroporto das Lajes deixa de ter voos internacionais. A SATA deixa de voar para Boston [Estados Unidos] e para Toronto [Canadá]. É preciso recuar ao tempo da ditadura salazarista para encontrarmos tal paralelo. Até a primavera marcelista, em 1971, inaugurou o voo Lisboa-Lajes-Boston”, afirmou.

Artur Lima, que falava numa conferência de imprensa junto ao Aeroporto das Lajes, acusou o Governo Regional dos Açores, o Governo da República, a SATA e a TAP de formarem uma “coligação negativa, que vai provocar um retrocesso do desenvolvimento económico e social na ilha Terceira como nunca antes visto”.

“O senhor presidente do conselho de administração da SATA disse que ia reestruturar a SATA doesse a quem doesse. Já percebemos a quem vai doer, vai doer à Terceira e aos terceirenses, uma vez que a SATA não voa para a ilha Terceira”, frisou.

O dirigente centrista disse que a Azores Airlines, do grupo SATA, “deixou de voar para a ilha Terceira”, fazendo atualmente apenas uma escala na ligação Lisboa-Boston-Lisboa, com ida à terça e regresso na quarta-feira.

A única ilha que foi ostracizada pela SATA foi a Terceira e propositadamente, com a complacência do Governo Regional e do conselho de administração”, sublinhou.