As federações desportivas devem avaliar a obrigatoriedade de realização de testes à Covid-19 em cada desporto, após a Direção-Geral da Saúde enquadrar “critérios” para ajudar à decisão, destaca a secretaria de Estado da Juventude e do Desporto.

De acordo com uma carta enviada pelo gabinete de João Paulo Rebelo às federações desportivas, a que a Lusa teve hoje acesso, a atualização das normas que regem a retoma do desporto em Portugal publicada pela DGS não pressupõe obrigatoriedade de realização de testes.

A carta não esclarece se esta decisão federativa abrange os desportos de alto risco, definidos pela DGS como sendo o râguebi, os desportos de contacto, como o judo, e outros como o polo aquático e a ginástica acrobática.

O presidente da Federação Portuguesa de Natação, António José Silva, disse esta terça-feira à Lusa que no caso de o polo aquático ter de pagar os testes, a modalidade acabará em Portugal.

Se esta medida for para ser aplicada — é uma recomendação da DGS e, como é óbvio, a FPN, com poderes delegados do Estado, terá de a cumprir — estará a matar à nascença os clubes do polo aquático nacional”, sentenciou.