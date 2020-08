Um homem de 58 anos e uma mulher de 57 ficaram feridos, na segunda-feira, na sequência de uma explosão com uma botija de gás em Medas, concelho de Gondomar, distrito do Porto, disse à agência Lusa fonte da GNR.

De acordo com o Comando Territorial do Porto da GNR, o homem ficou com ferimentos ligeiros, mas a mulher ficou gravemente ferida. Ambos foram transportados para o Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto.

A GNR também dá conta de que o acidente foi provocado “com uma botija de gás”.

Contactado pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto acrescentou que o acidente ocorreu na cozinha de uma habitação.

Além da GNR, estiveram no local 17 elementos dos Bombeiros Voluntários de Valbom, apoiados por seis veículos, disse a Proteção Civil. O alerta foi dado às 20:46.