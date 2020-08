A Apple Marina Bay Sands, em Singapura, é uma loja da gigante tecnológica que tem tudo para não passar despercebida: um design esférico, uma grande maçã encarnada e fica localizada numa baía onde flutua. Ainda não abriu, mas já está a dar muito que falar porque é a primeira loja da Apple que está a boiar na água. Vai abrir brevemente.

Esta Apple Store faz parte do casino e hotel de luxo Marina Bay Sands, um dos mais icónicos edifícios da cidade-Estado. Como conta o The Verge, durante o dia a loja tem um aspeto que faz lembrar uma nave espacial, à noite a loja apresenta várias luzes.

The rumours are indeed true! Apple Marina Bay Sands, the first Apple store in the world that floats on the water, is opening soon in Singapore.#AppleMarinaBaySands #Singapore #SingapoRediscovers #cityscape #architecture @Apple @marinabaysands @AP_Magazine @GettyImages pic.twitter.com/Awbgzo2qtO

— Javan Ng (@javanng) August 24, 2020