A Direção-Geral da Saúde divulgou na manhã desta terça-feira as normas para o regresso de todas as competições desportivas. Em traços gerais, sobressaem três grandes notas: 1) o futebol passa a ter regras mais “leves” do que tinha nas dez jornadas do último Campeonato e na final da Taça de Portugal de 2019/20; 2) as modalidades de pavilhão superaram uma primeira “barreira” que passa por não ter necessidade de fazer testes obrigatórios antes dos encontros; 3) os desportos de combate e o râguebi foram classificadas como modalidades de “alto risco”, o que obriga a uma série de procedimentos mais apertados em comparação com os restantes desportos.

“Uma vez que o risco da modalidade e a responsabilidade inerente às federações varia entre modalidades desportivas, pretende-se definir orientações específicas que permitam um regresso aos treinos e competições em segurança, minimizando o risco de transmissão do SARS-CoV-2. Além disso, por forma a garantir o cumprimento destas orientações para a proteção da Saúde Pública, são, no atual momento epidemiológico, apenas consideradas, a retoma da atividade desportiva enquadrada por federações desportivas com estatuto de utilidade pública desportiva, nos termos do Decreto-Lei n.º 248-B/2008 de 31 de dezembro, na sua redação atual”, explica o documento. As 11 páginas da orientação 36/2020 da DGS conhecida esta terça-feira podem ser lidas aqui.

Em atualização