A anúncio foi feito no último domingo, pela própria, através do Instagram. Aos 51 anos, Jennifer Lopez prepara o lançamento da sua marca de beleza, seguindo as pisadas de estrelas do mundo da música como Rihanna e Lady Gaga e de celebridades como Kim Kardashian e Kylie Jenner. “Brilho do pôr-do-sol… #JLoBeauty brevemente”, escreveu na legenda das imagens partilhadas nesta rede social, onde atingiu recentemente a marca dos 130 milhões de seguidores.

Segundo o Los Angeles Times, o pedido de registo da marca foi feito em dezembro de 2019 e confirma-se que JLo Beauty é o nome mais provável para o novo negócio da empresária. Com 51 anos, Lopez surgiu nas imagens maquilhada, mas tudo leva a crer que a futura marca não incluirá apenas produtos de maquilhagem, mas também cuidados para o rosto.

Com uma fortuna avaliada em 400 milhões de dólares, este pode ser o projeto já anteriormente anunciada por Lopez. Numa entrevista no final de 2018, afirmou que se encontrava a trabalhar para oferecer a fonte da juventude. O certo é que a boa forma física e os traços de juventude têm atraído as atenções em torno de JLo, sobretudo depois de ter completado meio século de vida, no verão do ano passado.

Para setembro está já agendado o lançamento da sua 25ª fragrância, com o nome Promise. Sobre a data em que os primeiros produtos da JLo Beauty chegam ao mercado não há ainda qualquer informação.