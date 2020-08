A Organização Internacional da Francofonia (OIF) suspendeu esta terça-feira o Mali das suas instâncias, depois do golpe de Estado realizado em 18 de agosto, em Bamako, capital do país.

Esta decisão foi tomada durante uma sessão extraordinária do Conselho Permanente da Francofonia (CPF), reunido em videoconferência sob a presidência de Louise Mushikiwabo, secretária-geral da Francofonia, anunciou a OIF, em comunicado.

Os membros do CPF decidiram a suspensão da República do Mali da Francofonia, mas mantendo as ações de cooperação que aproveitam diretamente às populações civis, bem como as que contribuem para o restabelecimento da democracia”, especificou a organização.