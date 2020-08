A Worten contribui para que esta informação, essencial para o conhecimento público, seja de leitura aberta e gratuita para todos. Worten

Houve no segundo trimestre menos 5,2 mil milhões em levantamentos em caixas ATM e pagamentos em terminais Multibanco, segundo dados da gestora SIBS citados pelo Correio da Manhã esta terça-feira. É uma queda de 27,5%, para 13,7 mil milhões, no período que vai entre início de abril e final de junho, em que o estado de emergência e o confinamento limitou a atividade económica e a circulação de pessoas.

O Banco de Portugal já tinha indicado que no mês de abril tinha havido uma “redução sem precedentes nos pagamentos em Portugal”, dizendo também que nunca houvera um “registo de um número tão reduzido de levantamentos de numerário” nos últimos 20 anos.

Foi no distrito de Lisboa que houve a maior redução dos movimentos: os pagamentos em lojas na capital reduziram-se em 1,4 mil milhões de euros, com menos 557 milhões de euros no distrito do Porto.

Por outro lado, os dados da SIBS citados pelo Correio da Manhã indicam que os portugueses gastaram quase três mil milhões de euros em hipermercados e supermercados no segundo trimestre, um crescimento de 19% da utilização de meios de pagamento integrados na rede da SIBS. Além disso, quase duplicou a utilização do serviço MBWay em comparação com os primeiros meses do ano, antes de surgir a pandemia.