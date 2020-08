A Assembleia Municipal (AM) de Vila Nova de Poiares aprovou o projeto e a autorização da despesa plurianual para a remoção do amianto da cobertura da Escola EB 2,3/S Daniel de Matos, foi esta terça-feira anunciado.

“Depois da assinatura do protocolo com o Ministério da Educação, o município (…) instruiu o processo para a abertura do procedimento concursal da empreitada, cuja despesa plurianual, face à previsão de a obra ser realizada em dois exercícios económicos, teve de ser autorizada em Assembleia”, refere em comunicado o executivo local, presidido por João Miguel Henriques.

A AM, que aprovou a deliberação por unanimidade, “reforçou a importância desta medida, há muito desejada por toda a comunidade educativa, sublinhando ainda o seu papel na dotação da escola sede do Agrupamento de Escolas das condições necessárias e adequadas para o seu bom funcionamento”, adianta a autarquia, no distrito de Coimbra.

Na mesma reunião, realizada no dia 20, foi declarado o interesse público municipal dos projetos culturais “Lendário: 100 lendas da Região de Coimbra” e “Programa Cultural em Rede”, que serão objeto de candidaturas aos fundos da União Europeia através da Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra.

Na nota, a Câmara Municipal explica que o “Lendário” é um projeto a realizar em parceria com a Fundação INATEL, com o objetivo de reunir “numa compilação as lendas e tradições dos municípios da região Centro, onde serão aglutinadas 100 lendas deste território”.

“No que respeita a Vila Nova de Poiares, incluirá as lendas da chanfana, a lenda de D. Afonso Henriques, a lenda do cabrito do Vale do Soito, a lenda do Calhau da Escada e ainda a lenda do Penedo da Moura”, acrescenta.

Já a “Programação Cultural em Rede” prevê a participação do concelho “em várias iniciativas culturais partilhadas por outros municípios” da CIM, a fim de “capacitar as candidaturas aos financiamentos disponíveis nestes eixos e, assim, poder captar financiamento para a concretização de importantes projetos culturais com incidência na gastronomia e nas artes performativas”.