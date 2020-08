As bandeiras vermelhas foram esta quarta-feira à tarde hasteadas nas praias entre Cacela Velha e Vila Real de Santo António, no Algarve, depois de uma mulher ter relatado o avistamento de um tubarão, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador junto da capitania do porto de Tavira e Vila Real de Santo António.

O alerta foi dado por volta das 19h30, na praia da Cacela Velha. A mulher relatou que o tubarão se deslocava na direção de Vila Real de Santo António. “A polícia marítima percorreu as praias a informar os nadadores salvadores para que recomendassem às pessoas que saíssem da água”, explicou ao Observador o capitão Rui Vasconcelos de Andrade. A polícia não confirmou a presença do animal, mas “manter-se-á atenta a qualquer avistamento”.

[A Polícia Marítima na praia da Manta Rota, após o relato de avistamento]

Este é o segundo relato de um avistamento de um tubarão entre Vila real de Santo António e Tavira, durante esta época balnear.