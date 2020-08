O Benfica de Jorge Jesus parte II já sabe quem são as três possibilidades para o primeiro encontro oficial da nova temporada, a contar para a terceira pré-eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões que devido aos acertos feitos pela pandemia será disputada num encontro único e não numa eliminatória.

Assim, e estando como cabeças de série, os encarnados poderão defrontar os austríacos do Rapid Viena, os gregos do PAOK (orientados pelo português Abel Ferreira) ou os holandeses do AZ Alkmaar. Além do Benfica, estão ainda no pote 1 os ucranianos do Dínamo de Kiev e os belgas do Gent. O sorteio realiza-se esta segunda-feira e o jogo será disputado a 15 ou 16 de setembro, ainda antes do início do Campeonato português.

De acrescentar que, na segunda pré-eliminatória da Champions para não campeões, o Rapid Viena foi a Zagreb vencer o Lokomotiva por 1-0, o PAOK derrotou em Salónica os turcos do Besiktas e o AZ Alkmaar ganhou em casa após prolongamento aos checos do Viktoria Plzen por 3-1, num jogo arbitrado pelo português Luís Godinho.

Para o playoff, a última fase de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões, estarão além dos vencedores dos três encontros os russos do Krasnodar. Esse sorteio ficará também definido esta semana, com os dois encontros da eliminatória a serem jogados no final de setembro, nos dias 22/23 e 29/30.