A poucos dia do regresso às aulas no Reino Unido, o uso de máscaras é considerado obrigatório nas zonas do país com maiores restrições impostas na sequência do combate à Covid-19. Os alunos dessas escolas secundárias terão de usar máscaras nos corredores onde for difícil assegurar a distância social.

Noutras áreas, os professores terão autonomia para recomendar ou não o uso de máscaras, sendo que o governo britânico não voltará a opor-se ao seu uso. É pois um volte-face na posição de Boris Johnson que tinha sugerido que os alunos não usassem máscaras faciais.

O primeiro-ministro cedeu à pressão, escreve o The Guardian, e mudou a orientação na terça-feira à noite, depois de vários professores, apoiados por sindicatos e pelo Partilho Trabalhista, defenderem o uso de máscaras. A nova orientação surge também depois de a Escócia decretar o uso de máscaras nas áreas comuns das escolas secundárias e nos autocarros escolares.

Para tal também contou a revisão feita no passado fim de semana pela Organização Mundial de Saúde, que afirma que o uso de máscaras faciais é útil para conter a disseminação da Covid-19 onde o distanciamento físico entre adultos e alunos de 12 anos seja impossível.

A mudança de posição de Boris, face ao uso de máscaras por parte dos alunos, criou alguma fricção dentro do Partido Conservador. O presidente da câmara de Londres, Sadiq Khan (Partido Trabalhista), expressou preocupação no Twitter apesar de concordar com mudança de orientação: “É com grande preocupação que mais uma vez o primeiro-ministro teve de ser forçado a seguir o conselhos dos funcionários de saúde pública”.

Our children must be able to return to school in a safe environment and I welcome the latest u-turn by the Govt – a step in the right direction.

However, it is of huge concern that yet again the PM has had to be forced into following the advice of public health officials. https://t.co/cgbmThvnMd

— Sadiq Khan (@SadiqKhan) August 25, 2020